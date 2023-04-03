Шоумен Михаил Галустян получил гражданство Армении

Об этом артист сообщил во время презентации одного из проектов в Армении.

«Я вынужден сказать как есть. Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении», — рассказал Галустян.

Он добавил, что при получении армянского гражданства шел самым правильным и честным путем — подал документы и дождался паспорта Армении.

Галустян поделился, что «сочинский» армянский язык заметно отличается от «ереванского», который более литературный и правильный. Шоумен также рассказал о возможном создании собственных проектов в Армении, сообщает News.Am Style.

Михаил Галустян (настоящее имя Ншан) родился в 1979 году в Сочи. Был одним из лидеров команды КВН «Утомленные солнцем». Снялся в фильмах: «Самый лучший фильм», «Гитлер,капут!», «Наша Russia», «Зайцев+1», «Ржевский против Наполеона», «Бабушка легкого поведения» и других. В 2019 году начал карьеру певца под псевдонимом Super Жорик.

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