Уроженец Краснодара, кинокритик Юрий Гладильщиков скончался в возрасте 63 лет

О смерти известного российского кинообозревателя стало известно только 12 апреля, хотя Юрий Гладильщиков ушел из жизни еще 7 апреля на 64-м году жизни.

О трагедии сообщила его дочь Анастасия Гладильщикова в своем Telegram-канале. Она отметила, что отец не хотел устраивать публичные похороны, поэтому известие о его смерти семья решила обнародовать лишь спустя несколько дней. Причина смерти не раскрывается.

Юрий Гладильщиков родился 28 апреля 1961 года в Краснодаре. В 1980-х годах он окончил факультет журналистики МГУ по направлению «Театральная критика». Первые шаги в профессии он делал в «Литературной газете», где занимал должность заведующего отделом искусств. Позже его внимание окончательно сосредоточилось на кинематографе.

Широкую известность он получил как ведущий передачи «Кинопанорама». Также в течение карьеры сотрудничал с ведущими изданиями страны — «Известия», «Независимая газета», «Сегодня», «Огонек», «Русский Newsweek», «The New Times», «Forbes» и другими. Его статьи и обзоры о кино ценились за профессионализм и глубокий взгляд, а его рецензии считались ориентиром для многих зрителей.

Гладильщиков регулярно составлял авторские подборки лучших фильмов года, а за вклад в развитие киноискусства был удостоен почетной медали Каннского кинофестиваля. Его смерть стала ощутимой утратой для всего сообщества, связанного с кино.

Поклонники и коллеги уже выражают соболезнования семье кинокритика в соцсетях. Многие отмечают его уникальный стиль, тонкое понимание искусства и огромную любовь к кино, которая чувствовалась в каждом его тексте.

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