Корниловские поминовения прошли у памятника погибшему генералу в Краснодаре

В Краснодаре состоялись ежегодные Корниловские поминовения, приуроченные к 107-й годовщине гибели генерала Лавра Корнилова — командующего Добровольческой армией в годы Гражданской войны. Также мероприятие было посвящено памяти казаков, павших в боевых действиях, включая участников специальной военной операции.

Церемония прошла у памятника генералу Корнилову, установленного в краевом центре в 2013 году. Традиционно его считают символом этих поминальных мероприятий, организуемых Кубанским казачьим войском.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, Герой России и депутат Законодательного собрания края Евгений Шендрик, представители православного духовенства, молодёжь, казаки и участники СВО.

«Гражданская война – трагическая часть истории российского государства. Братоубийственная смута унесла тысячи жизней, разобщила семьи. Сегодня в наших силах сохранить мир между верными сынами Отечества, не допустить разобщенности в умах и повторения скорбного опыта. Поэтому важно сохранять память о участниках событий прошлого», – отметил Александр Власов.

В завершение церемонии собравшиеся почтили минутой молчания память казаков, погибших в Гражданской войне и во время выполнения боевых задач, поставленных Родиной, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.