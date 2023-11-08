Урожай зерна в России по итогам 2023 года составил 147 млн тонн

Такую статистику привела первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на заседании Сибирской аграрной недели, которая проходит в Новосибирске.

«В этом году с учетом новых территорий собрали 147 млн т. зерна», — цитирует Лут ТАСС.

По данным Росстата, в прошлом году общий урожай зерна в России составил 153,8 млн т. В 2021 году — 121,4 млн т., а в 2020 году — 133,5 млн т.

Читайте также: урожай Краснодарского края в 2023 году составил 14,3 млн тонн. В том числе: пшеницы — 9,6 млн тонн, кукурузы — 2,5 млн тонн, подсолнечника — 1,3 млн тонн.