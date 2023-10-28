Урожай Кубани в 2023 году составил 14,3 млн тонн

В Краснодарском крае завершилась уборочная кампания — 2023. Итоги подвели 28 октября в ходе торжества в честь Дня урожая.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что вес «кубанского каравая» составил 14,3 млн тонн.

Урожай 2023 года в цифрах

Пшеница — 9,6 млн тонн

Кукуруза — 2,5 млн тонн

Подсолнечник — 1,3 млн тонн

Овощи — 500 тыс. тонн

Фрукты и ягоды — 500 тыс. тонн

Виноград — 260 тыс. тонн.

«Этот год испытывал нас на прочность — сначала прошли проливные дожди, затем засуха. Наши аграрии приучили нас к рекордам, но этот урожай, добытый в настоящей битве, еще слаще. <…> На Кубани знают, урожай бывает не столько от дождя, сколько от пота. И в этом сезоне аграрии это доказали. Они искренне любят нашу благодатную землю, и земля отвечает им щедрыми урожаями. Ведь хлеб из кубанского зерна на столах не только у миллионов россиян по всей стране, но и у жителей 50 стран мира. Это общий успех работников агропромышленного комплекса Кубани», — подчеркнул глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

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