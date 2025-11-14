Урожай цитрусовых собирают в доме-интернате в Ленинградском округе

Свежий урожай цитрусов поспел в саду Ленинградского округа. Лимоны и мандарины вырастили в местном доме-интернате для престарелых и инвалидов.

В тепличных условиях учреждения находятся 25 лимонных деревьев. Ухаживают за субтропическим садом сотрудники дома интерната и его подопечные.

«Есть деревья, которые дают больший урожай, они плодоносят больше. Плоды вот такие более крупные. В нашем доме интернате более 500 получателей социальных услуг. Каждый год 3 раза по 2 лимона мы выдаем им», — рассказала рабочая зеленого хозяйства «Ленинградского ДИПИ» Ольга Акишина.

Лимоны тут собирают несколько раз в год. Также в саду уже поспел более скромный урожай мандаринов. Среди экзотов, которые уже пустили корни в теплице, есть грейпфрут, инжир и гранат.

Читайте также: в Сочи с одного дерева местного сорта фейхоа собирают 33 кг фруктов. На опытных полях Субтропического научного центра РАН начался сбор фейхоа. Сочи — единственное место промышленного выращивания этой культуры в России.

Подпишись, здесь всегда интересно.