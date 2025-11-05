В Сочи с одного дерева местного сорта фейхоа собирают 33 кг фруктов

На опытных полях Субтропического научного центра РАН начался сбор фейхоа. Сочи — единственное место промышленного выращивания этой культуры в России.

В этом сезоне урожайность тропического фрукта отечественной селекции выросла. Как отмечает старший научный сотрудник СНЦ РАН Зухра Омарова, это связано с погодными условиями. В этом году было тепло и выпало количество осадков.

Выращивание фейхоа в России в промышленных объемах стало возможным благодаря созданию отечественных сортов, которые размножают вегетативным способом. Это сорта «Дагомысская», «Сентябрьская» и «Дачная». Их урожайность достигает 33 кг с дерева. Это выше, чем у несортовых растений (5-8 кг).

Благодаря устойчивости к влиянию холода фейхоа выдерживает морозы до -10…-12°C и успешно отрастает после подмерзания. Фрукт завезли в Сухумский ботанический сад в 1900 году. Оттуда культура начала распространяться по всему Закавказью.

В Сочи фейхоа появились в 1930 году в Сочинской сельскохозяйственной опытной станции. Сегодня эти деревья все еще растут, их возраст превышает 90 лет, сообщает пресс-служба Субтропического научного центра РАН.

