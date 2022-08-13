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Урожай чая: в Сочи с начала сезона собрали 200 тонн свежего чайного листа

Экономика
13.08.2022 10:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/urozhaj-chaya-v-sochi-s-nachala-sezona-sobrali-200-tonn-svezhego-chajnogo-lista
Урожай чая: в Сочи с начала сезона собрали 200 тонн свежего чайного листа
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Больше всего собрало Мацестинское чайное хозяйство. Здесь организовано производство полного цикла — от сбора до производства готового продукта.

«Отмечу, что с начала сезона чаеводы собрали более 200 тонн чайного листа, причем свыше 150 тонн – «Мацеста чай». И это несмотря на затяжную холодную весну», – рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

На фабрике постоянно автоматизируют рабочие процессы, реконструируют чайные плантации. Кроме того, развивают агротуризм. Туристам рассказывают о процессе создания чая, предлагают дегустацию лучших сортов. В 2021 году хозяйство посетили 20 тыс. человек.

Выращивают и производят чай в крае шесть организаций: «Мацестинский чай», «Шапсугский чай», «Солохаульский чай», «Дагомысчай», «Хоста чай», ООО «ТД Холдинг». Все они имеют собственную переработку зеленого чайного листа.

В 2021 году собрали 387,3 тонны чайного листа, что на 85,3 тонны больше показателя предыдущего года. Урожайность составила 9,7 ц с га, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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