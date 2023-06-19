Уровень воды в водоемах Краснодара не достиг критических отметок

На территории краевого центра гидрологическая обстановка находится в пределах нормы.

Приток воды к Усть-Джегутинскому гидроузлу составил 242,2 куб. м/с, забор в Большой Ставропольский канал — 180,6 куб. м/с, в Невинномысский канал — 57 куб. м/с.

Приток воды в Краснодарское водохранилище составил 1 тыс. 422 куб. м/с, сброс из Краснодарского водохранилища — 980 куб. м/с.

Уровень воды составляет 33,29 м абс. (нормальный подпорный уровень 32,75 м абс.). Объем воды в водохранилище — 2 млрд тыс. куб. м, полная емкость — почти 2,8 млрд куб. м. Свободными остаются 787 млн куб. м.

«За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций на водных объектах в зоне деятельности Кубанского БВУ нет. Водохозяйственная обстановка в зоне деятельности Кубанского БВУ под контролем», — сообщает ЕДДС Краснодара.

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