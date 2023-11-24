Уровень воды в реках Сочи поднимется 25 ноября из-за сильных дождей

В ближайшие сутки на курорте снова пойдут ливни с грозой и усилением ветра до 15-20 м/с.

Из-за выпадения осадков синоптики прогнозируют резкий подъем уровней воды в горных реках, местами с достижением неблагоприятных отметок. В связи с этим жителям и гостям Сочи рекомендовали соблюдать правила безопасности: временно отказаться от отдыха у воды и не парковать машины под деревьями и рекламными щитами.

Все городские службы перешли на работу в усиленном режиме. При возникновении ЧС необходимо звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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