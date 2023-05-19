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Уровень воды в Краснодарском водохранилище превысил среднюю норму

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uroven-vody-v-krasnodarskom-vodohranilishhe-prevysil-srednyuyu-normu
Уровень воды в Краснодарском водохранилище превысил среднюю норму
Фото пресс-службы администрации Краснодара

За последние два дня приток воды в Краснодарское водохранилище из реки Кубань заметно увеличился. Еще 17 мая приток был на уровне 708 м3/с, 18 мая он поднялся до 939 м3/с, а 19 мая составил 886 м3/с.

С увеличением притока в водохранилище вырос уровень воды. Сейчас он составляет 33,07 м при нормальном подпорном уровне в 32,75 м.

По данным Кубанского БВУ на 19 мая, Краснодарское водохранилище наполнено на 68%. Объем воды составляет 1921 млн куб. м. свободная емкость — 873 млн куб. м.

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуации на водных объектах Кубанского БВУ не произошло. Водохозяйственная обстановка находится под контролем.

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