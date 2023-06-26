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Уровень воды в Краснодарском водохранилище остается ниже критических отметок

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uroven-vody-v-krasnodarskom-vodohranilishhe-ostaetsya-nizhe-kriticheskih-otmetok
Уровень воды в Краснодарском водохранилище остается ниже критических отметок
Фото пресс-службы администрации Краснодара

На территории краевого центра гидрологическая обстановка находится в пределах нормы.

Уровень поступления воды в водохранилище низкий. Также снижается прогноз притока воды.

Приток воды к Усть-Джегутинскому гидроузлу составил 199,8 куб. м/с, забор в Большой Ставропольский канал — 180,6 куб. м/с, в Невинномысский канал — 58 куб. м/с.

При притоке воды в Краснодарское водохранилище в 510 куб. м/c, уровень воды составил 33,42 м абс, норма — 32,75 м абс, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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