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Уровень воды в Азовском море резко снизится из-за сильного ветра

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uroven-vody-v-azovskom-more-rezko-snizitsya-iz-za-silnogo-vetra
Уровень воды в Азовском море резко снизится из-за сильного ветра
Фото azovsky.ru

МЧС объявило штормовое предупреждение о понижении уровня воды в Азовском море на территории Краснодарского края.

По данным синоптиков, с 18:00-21:00 и до конца суток 15 сентября в Таганрогском заливе северо-восточной части Азовского моря в районе Ейска, станицы Должанской и Приморско-Ахтарска ожидается сгон воды из-за сильного ветра. Прогнозируется понижение уровня воды до неблагоприятных отметок и ниже.

Жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать меры безопасности, при сильном ветре лучше оставаться в помещении, с лоджий и балконов следует убрать все незакрепленные предметы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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