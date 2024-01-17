Уровень реки Псекупс в Горячем Ключе утром 17 января дважды превышал норму

В течение вечера 16 января и ночи 17 января в муниципалитете несколько раз поднимался уровень воды в реке Псекупс.

Около 22:20 сработал датчик о повышении уровня воды в Горячем Ключе до отметки почти 60 м. Утром, в 5:18, датчик сработал в станице Бакинской. Для мониторинга уровня воды в реке и оповещения населения направили дежурную смену спасателей.

Также датчик на реке Псекупс сработал около 6:20 утра в станице Саратовской. Там специалисты зафиксировали незначительный подъем уровня воды — угрозы подтопления нет, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подъем уровня воды в реках Горячего Ключа произошел вследствие сильных дождей и таяния снега. Уровень воды поднимался в реках Чепси, Псекупс и Каварязе в Горячем Ключе, селе Фанагорийском, поселке Мирном и станице Пятигорской.