Уровень воды в реках поднялся в двух районах Краснодарского края

До неблагоприятных отметок уровень воды поднялся в реках в Горячем Ключе и Северском районе.

Подъем уровня воды произошел вследствие сильных дождей и таяния снега. В Горячем Ключе вода поднялась в реках Чепси, Псекупс и Каварязе в Горячем Ключе, селе Фанагорийском, поселке Мирном и станице Пятигорской. Угрозы подтоплений нет. На месте работает оперативная группа, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

В Северском районе датчики системы мониторинга зафиксировали повышение уровня воды до неблагоприятных и опасных отметок на реках Убин в станице Азовской, Афипс в станице Крепостной и Иль в станице Дербентской. Ситуацию отслеживают специалисты ГО и ЧС, сотрудники администраций поселений, сообщил глава района Андрей Дорошевский в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жителей юго-запада Краснодарского края предупредили о подъеме воды в реках.