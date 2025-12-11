Уровень подростковой преступности в Краснодарском крае вырос на 2%

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних прошло в краевой администрации. Ее провел вице-губернатор Александр Руденко.

Замглавы подчеркнул, что в этом направлении нужно работать еще активнее. Подростковая преступность в крае за 10 месяцев увеличилась на 2%.

«Обсуждаем самое важное, что у нас есть, — наших детей, наше будущее. Каким оно будет, зависит прежде всего от нас», — подчеркнул вице-губернатор.

Александр Руденко отметил, что важно работать с детьми и их родителями, напоминать в школах о мерах поддержки, вовлекать молодежь в патриотические движения. На встрече приняли решение разработать планы посещения подростками значимых мемориалов Кубани.

Читайте также: жители Краснодара пожаловались на «бойцовский клуб» из подростков под окнами. По словам местных жителей, дети от 12 до 16 лет собираются в группы по 20-20 человек и устраивают массовые драки между собой.

Подпишись, здесь всегда интересно.