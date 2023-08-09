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Уровень безработицы на Кубани за год снизился более чем в два раза

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/uroven-bezrabotitsy-na-kubani-za-god-snizilsya-bolee-chem-v-dva-raza
Уровень безработицы на Кубани за год снизился более чем в два раза
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По сравнению с прошлым годом в Краснодарском крае уровень общей безработицы снизился более чем вдвое и составил 1,7 % от общего количества кубанцев трудоспособного возраста. Об этом 9 августа сообщила вице-губернатор Анна Минькова в соцсетях.

Замглавы края на совещании с коллегами из ЮФО обсудила снижение уровня неформальной занятости и легализацию трудовых отношений.

«Отмечаем рост числа занятых по всем показателям. Например, численность занятых в экономике за апрель-июнь по сравнению с прошлым годом выросла в крае на 198 тыс. человек и составила 2 млн 899 тыс. человек», — написала Анна Минькова в Telegram.

Она отметила, что все еще есть работодатели, которые пытаются скрыть факт трудоустройства граждан, лишая их тем самым всех государственных гарантий. Так, за первое полугодие выявили около 24 тыс. нелегально занятых.

«После проведенной работы 7 тыс. человек заключили трудовые договоры, 298 — договоры ГПХ, свыше 7 тыс. зарегистрировали ИП, 384 человека оформили крестьянско-фермерское хозяйство, 9 тыс. — самозанятость. Эти меры поспособствовали увеличению поступлений в консолидированный бюджет края от доходов физлиц», — сообщила вице-губернатор.

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