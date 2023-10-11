Уроки домоводства предложили вернуть в России

Помимо стандартных дисциплин, советская школьная программа развивала физические способности и практические навыки.

С инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. По его мнению, советская школа была образцом обучения детей во всем мире.

Ветров отметил, что уроки домоводства несправедливо исключены из школьной программы. Так, школьники должны уметь убирать жилые помещения, ухаживать за домашними питомцами и комнатными растениями. Также, по его словам, дети должны быть способны к мелкому бытовому ремонту, оплате счетов, сбору даров природы, заготовке домашних консервов и к созданию приусадебных хозяйств.

Председатель отметил, что предмет окажет положительное воздействие на школьников, улучшив их прикладные навыки. Кроме того, домоводство позитивно повлияет и на нравственное воспитание.

«Учитывая важность и необходимость навыков домоводства у детей, прошу вас рассмотреть возможность возрождения курса домоводства в отечественной системе школьного образования», — цитирует Михаила Ветрова RT.

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