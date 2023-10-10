До 30 минут увеличить минимальное время обеда школьников предложили в Госдуме

Сейчас во многих школах для обеда предусмотрено 20 минут.

С инициативой выступил депутат Госдумы РФ Василий Власов. Он отметил, что школьнику за 20 минут надо собрать вещи, прийти в столовую, помыть руки и получить обед.

По его словам, это негативно сказывается не только на процессе питания, поскольку дети могут спешить, но и на учебе из-за возможных опозданий на урок. Кроме того, он подчеркнул, что и согласно Трудовому кодексу время обеда взрослого работника не может составлять менее 30 минут.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части установления минимально допустимого перерыва на обед школьников не менее 30 минут», — цитирует Василия Власова RT.

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