Уроки безопасности провели для школьников Кубани перед новогодними каникулами

В преддверии новогодних каникул в школах и гимназиях Краснодара прошли уроки безопасности для учащихся.

Спасатели обучили детей правилам поведения во время праздников, безопасному использованию электроприборов и пиротехники, а также объяснили, как вести себя на льду.

Кроме того, школьников ознакомили с приемами оказания первой помощи пострадавшим.

«Сегодня я узнала о том, что во время пожара нужно ползти, так как на высоте 30-40 см дым, которым можно отравиться, не доходит», — рассказала одна из участниц урока.

Спасатели также объяснили, что делать, если человек тонет на реке с ледяной поверхностью.

«Нужно потихоньку подползти к нему и, если есть возможность, использовать палку, прут или куртку, чтобы вытащить его со льда», — рассказал другой ученик.

Детей обучили навыкам безопасного поведения как в домашних условиях, так и в общественных местах. Также им рассказали об опасности экстремизма и терроризма.

