Урок безопасного интернета поведут 24 января для школьников Краснодара

Трансляции онлайн-урока 24 января будут доступны на трех платформах, к ним могут подключиться все желающие.

Для всех средних классов урок будет обязательным. В ходе трансляции школьников научат распознавать фейки, расскажут, что такое цифровой портрет и как не стать жертвой мошенников в интернете.

Подключиться к трансляции можно на сайте «Лиги безопасного интернета», на странице во «ВКонтакте» и на Rutube.

Глава регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям на Кубани Лев Крутов отметил, что детям необходимо напоминать об опасностях в интернете.

«Объяснить, к чему может привести участие в сомнительных флешмобах и играх, которые рекламируются в соцсетях — как, например, спрятаться от всех на один день. Мы в прошлом году с такими случаями уже столкнулись и принимали участие в поиске этих школьников», — сказал Крутов.

Трансляцию организует Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно с Лигой безопасного интернета, МЧС, Минпросвещения РФ и МВД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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