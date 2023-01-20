Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Урок безопасного интернета поведут 24 января для школьников Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/urok-bezopasnogo-interneta-povedut-24-yanvarya-dlya-shkolnikov-krasnodara
Урок безопасного интернета поведут 24 января для школьников Краснодара
Фото ligainternet.ru

Трансляции онлайн-урока 24 января будут доступны на трех платформах, к ним могут подключиться все желающие.

Для всех средних классов урок будет обязательным. В ходе трансляции школьников научат распознавать фейки, расскажут, что такое цифровой портрет и как не стать жертвой мошенников в интернете.

Подключиться к трансляции можно на сайте «Лиги безопасного интернета», на странице во «ВКонтакте» и на Rutube.

Глава регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям на Кубани Лев Крутов отметил, что детям необходимо напоминать об опасностях в интернете.

«Объяснить, к чему может привести участие в сомнительных флешмобах и играх, которые рекламируются в соцсетях — как, например, спрятаться от всех на один день. Мы в прошлом году с такими случаями уже столкнулись и принимали участие в поиске этих школьников», — сказал Крутов.

Трансляцию организует Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно с Лигой безопасного интернета, МЧС, Минпросвещения РФ и МВД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Тимашевске школьников научат безопасному поведению в соцсетях.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Обращение Путина по теме СВО: в расписании президента на 18 января нет официальных выступлений
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Евгений Пригожин заявил, что YouTube в России будет закрыт в ближайшее время
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
После переименования главного проспекта в Геленджике появится новая улица Луначарского
После переименования главного проспекта в Геленджике появится новая улица Луначарского
Правительство РФ с 1 февраля увеличит размер социальных выплат
Правительство РФ с 1 февраля увеличит размер социальных выплат
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Актеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве оператора
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. Экс-директора нацпарка Сочи будут судить за препятствие бизнесу и присвоение 2,6 млн рублей
  5. В лаундж-зоне Анапы до конца зимы будут бесплатно показывать кино под открытым небом
  6. Вел себя неадекватно и оказал сопротивление полиции: пьяного дебошира задержали в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях