Ураганный ветер уронил водонапорную башню в Приморско-Ахтарском районе

Водонапорная башня рухнула на землю из-за сильного ветра в хуторе Свободном два дня назад.

Жители хутора рассказали интернет-порталу «Кубань 24», что из-за падения башни в их населенном пункте отключили водоснабжение. Его нет уже вторые сутки. Накануне воду в хутор Свободный привезли на автоцистерне, однако пожилым людям тяжело унести домой нужное количество воды.

Из-за непогоды в Приморско-Ахтарском районе последние дни действует режим «Чрезвычайная ситуация». В муниципалитете продолжают ликвидировать последствия разгула стихии. Для этого задействовали оперативные службы, энергоснабжающие предприятия и коммунальные организации.

Работа спасателей не прекращается даже с наступлением темноты. Самая напряженная ситуация из-за непогоды сложилась в хуторе Садки, написал в Telegram глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

Водонапорные башни используют для создания запаса воды, а также регулирования ее расхода и напора в сети. Они состоят из резервуара и опорной конструкции.

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