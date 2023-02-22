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Ураганный ветер сорвал крыши многоэтажки и коммерческого здания в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/uragannyj-veter-sorval-kryshi-mnogoetazhki-i-kommercheskogo-zdaniya-v-krasnodarskom-krae
Ураганный ветер сорвал крыши многоэтажки и коммерческого здания в Краснодарском крае
Фото Тимашевского АСО

На Кубани 21 февраля дул штормовой ветер, который повредил некоторые здания и обрушил деревья в разных частях региона.

Так, в 18:20 из-за порыва ветра до 21 м/с в многоквартирном трехэтажном доме в поселке Ботаника Гулькевичского района повредилась металлическая кровля на площади 260 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал. В этом доме расположено 27 квартир, в которых живет 34 человека. Эвакуация не потребовалась. На месте работали 22 человека и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Кроме того, ураганный ветер сорвал крышу коммерческого здания в Тимашевске на улице Гибридной. Кровля упала на припаркованные автомобили. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работали местные спасатели. Они деблокировали поврежденные машины из-под обрушившихся на них стройматериалов и металлопрофиля, сообщает Тимашевский АСО в Telegram.

Читайте также: ураганный ветер сорвал крышу многоэтажки в Курганинске. Это произошло 21 февраля около 14:00 в многоквартирном доме на улице Матросова, 203.

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