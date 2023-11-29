Ураганный ветер опрокинул два грузовика на трассе в Северском районе
Происшествия
29.11.2023 14:38
Инцидент произошел днем 29 ноября на 42 км трассы Краснодар — Верхнебаканский в Северском районе.
На видео, выложенном в соцсети очевидцами, видны два опрокинувшихся грузовика.
«В Северском районе на ФАД 146 «Краснодар-Верхнебаканский», наблюдается сильный порывистый ветер. На 42 км. в результате ветра произошло опрокидывание нескольких транспортных средств», — сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции оперативно организовывают объезд и помогают в подъеме автомобилей. Водителей, в особенности водителей грузовиков, призывают быть предельно внимательными на этом участке дороги.
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