Ураганный ветер ожидается в Краснодарском крае 27 сентября

Над территорией Кубани прочно удерживает позиции обширный антициклон, сохраняющий сухую и теплую погоду.

По прогнозу синоптиков, 27 сентября в Краснодарском крае ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с, порывы местами достигнут 15-20 м/с, в Новороссийске — до 24 м/с.

Температура воздуха в дневные часы поднимется до +24…29 °С, а ночью опустится до +12…17 °С. На Черноморском побережье днем +26…31 °С, ночью +17…22 °С. В горах днем +18…23 °С, ночью +7…12 °С.

В Краснодаре 27 сентября будет небольшая облачность. Ветер восточный 6-11 м/с, порывы до 15-18 м/с. Днем потеплеет до +27…29 °С, а ночью похолодает до +15…17 °С.

«В ближайшие дни характер погодных условий существенно не изменится», — сообщает Краснодарский ЦГМС.

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