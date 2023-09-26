Дерево рухнуло на «Газель» из-за сильного ветра в центре Краснодара

Инцидент произошел днем 26 сентября на улице Ставропольской напротив дома № 210 в районе пересечения с Таманской.

Не выдержав сильные порывы ветра, дерево упало на припаркованную «Газель», разбив лобовое стекло. В этот момент в салоне грузовика находился водитель, он не пострадал.

«Специалисты определили, что упавшее дерево визуально не имеет признаков аварийности: на нем не обнаружили дупла и грибы», — сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

Озеленители уже прибыли на место и начали убирать ствол упавшего дерева. Ветки распилят на несколько частей и увезут для утилизации.

По прогнозу синоптиков, 26 сентября в Краснодаре до конца дня будет восточный ветер 5-10 м/с, с порывами до 15-18 м/с.

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