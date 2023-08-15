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В Краснодаре на строительной площадке рухнул тяжелый автомобильный кран

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-upal-stroitelnyj-kran?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Краснодаре на строительной площадке рухнул тяжелый автомобильный кран
Фото t.me/krd_tipich_ru

Инцидент произошел 15 августа на улице Седина, 133 в краевой столице.

По словам очевидцев в соцсетях, строительный кран упал на стену жилого дома № 127 на улице Седина. По словам местных жителей, при падении многометровая стрела зацепила часть стены и газопровод.

По факту падения крана в прокуратуре начали проводить проверку.

«В настоящее время установлено, что погибших и пострадавших нет. На место выехали работники прокуратуры округа», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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