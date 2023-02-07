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Ураганный ветер опрокинул шесть яхт в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/uragannyj-veter-oprokinul-shest-yaht-v-gelendzhike
Ураганный ветер опрокинул шесть яхт в Геленджике
Фото t.me/navetru23

Инцидент произошел в ночь на 7 февраля. Видеозапись с места происшествия опубликовали в соцсетях сотрудники яхт-клуба NAVETRU.

Судя по видеозаписи, пострадали шесть яхт. Сотрудники клуба рассказали, что команда привязала и надежно закрепила суда, но это не помогло, так как ветер был значительно сильнее прогнозируемого.

«Резкие порывы ветра более 40 м/с перевернули лодки весом около тонны, а с конструкциями больше тонны, словно они ничего не весят. Сломана одна мачта, на корпусах яхт есть мелкие повреждения, которые, в целом, устранимы», — написали сотрудники яхт-клуба в Telegram.

Сообщается, что две яхты остались в море и пока не пострадали.

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