Управляющие компании Краснодара обязали подготовить укрытия для жителей

В мэрии Краснодара состоялось совещание, на котором присутствовали представители около 90 управляющий компаний кубанской столицы.

Сотрудникам УК напомнили об их ответственности по содержанию укрытий. Защитным сооружением при опасности может стать также подвал многоквартирного дома и подземная парковка, содержание которых является обязанностью УК.

По словам первого замначальника управления гражданской защиты мэрии Краснодара Павла Иванова, такие встречи проводят каждый год, но не все управляющие компании провели необходимую работу.

«Ради безопасности жителей это необходимо сделать: обследовать свои подвальные помещения, освободить их от мусора, приспособить под укрытия, чтобы при необходимости жители могли спрятаться от осколков, обломков строительных конструкций», — сказал первый замначальника управления гражданской защиты.

На примере многоэтажного дома на улице Ветеранов, 85 сотрудникам УК показали, как должно выглядеть укрытие. В укрытиях должны быть свободный вход, освещение и информационные таблички, запас воды, лекарства, средства пожаротушения пожара и туалет.

В качестве убежищ также можно использовать подземные переходы, нулевые этажи торговых центров, подвалы административных зданий и соцобъектов.

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Специалисты МЦУ подготовили рекомендации, как вести себя при обнаружении беспилотника или его поражения средствами ПВО. Управление гражданской защиты разработало для управляющих компаний методические рекомендации, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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