Упавший с прицепа контейнер раздавил легковушку в Новороссийске

Авария произошла вечером 27 декабря на улице Робеспьера.

В муниципальную службу спасения поступило сообщение о том, что груженый контейнер сорвало с полуприцепа, и он упал на легковой автомобиль.

«Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали водителя легкового автомобиля, а затем передали его медикам», — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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