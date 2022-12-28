Упавший с прицепа контейнер раздавил легковушку в Новороссийске
Происшествия
28.12.2022 07:12
Авария произошла вечером 27 декабря на улице Робеспьера.
В муниципальную службу спасения поступило сообщение о том, что груженый контейнер сорвало с полуприцепа, и он упал на легковой автомобиль.
«Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали водителя легкового автомобиля, а затем передали его медикам», — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
Обстоятельства ДТП уточняются.
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