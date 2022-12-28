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Упавший с прицепа контейнер раздавил легковушку в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/upavshij-s-pritsepa-kontejner-razdavil-legkovushku-v-novorossijske
Фото t.me/alekseioderov

Авария произошла вечером 27 декабря на улице Робеспьера.

В муниципальную службу спасения поступило сообщение о том, что груженый контейнер сорвало с полуприцепа, и он упал на легковой автомобиль.

«Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали водителя легкового автомобиля, а затем передали его медикам», — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Фото t.me/alekseioderov

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