Пострадали три человека: легковушка влетела в бетонное ограждение в Новороссийске
Происшествия
19.12.2022 08:26
ДТП произошло в ночь на 19 декабря в районе улицы Осоавиахима.
По предварительным данным, легковой автомобиль на скорости врезался в бетонное ограждение. На место прибыли сотрудники муниципальной «Службы спасения» и врачи скорой помощи. Спасатели отключили АКБ и помогли медикам транспортировать трех пострадавших в карету скорой помощи.
«Не гоняйте по ночным улицам города, сохраните себе жизнь», — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
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