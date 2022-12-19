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Пострадали три человека: легковушка влетела в бетонное ограждение в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/postradali-tri-cheloveka-legkovushka-vletela-v-betonnoe-ograzhdenie-v-novorossijske
Пострадали три человека: легковушка влетела в бетонное ограждение в Новороссийске
Фото t.me/alekseioderov

ДТП произошло в ночь на 19 декабря в районе улицы Осоавиахима.

По предварительным данным, легковой автомобиль на скорости врезался в бетонное ограждение. На место прибыли сотрудники муниципальной «Службы спасения» и врачи скорой помощи. Спасатели отключили АКБ и помогли медикам транспортировать трех пострадавших в карету скорой помощи.

«Не гоняйте по ночным улицам города, сохраните себе жизнь», — написал начальник муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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