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Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/odin-pogib-i-troe-postradali-priora-vyletela-na-vstrechku-i-vrezalas-v-inomarku-i-gruzovik-na-kubani
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Фото t.me/gibdd123region

Авария с участием трех автомобилейпроизошла 18 декабря в 15:10 на 134-м километре трассы Краснодар — Ейск в Каневском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Приора» ехал в сторону Краснодара и при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio. После этого оба автомобиля столкнулись с грузовиком Volvo.

В результате ДТП погибла женщина-пассажир автомобиля «Приора». Также в «Приоре» пострадали водитель и 2 пассажира, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Обстоятельства ДТП устанавливается.

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