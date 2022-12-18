Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Происшествия
18.12.2022 18:05
Авария с участием трех автомобилейпроизошла 18 декабря в 15:10 на 134-м километре трассы Краснодар — Ейск в Каневском районе.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Приора» ехал в сторону Краснодара и при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio. После этого оба автомобиля столкнулись с грузовиком Volvo.
В результате ДТП погибла женщина-пассажир автомобиля «Приора». Также в «Приоре» пострадали водитель и 2 пассажира, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
Обстоятельства ДТП устанавливается.
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