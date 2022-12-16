При столкновении фургона и грузовика в Кропоткине пострадал человек

ДТП произошло 16 декабря около 15:16 на перекрестке улиц Комсомольской и Коммунистической.

Судя по кадрам с места происшествия, грузовик снес фургон, который в результате столкновения влетел в столб ЛЭП. От удара его практически переломило пополам.

К месту аварии выехал пожарный автомобиль с бригадой в составе семи человек.

«По прибытии в результате разведки подтверждено дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Ford и грузового автомобиля Mercedes, есть пострадавший», — сообщает пресс-служба пожарной охраны Кавказского района в Telegram.

Информация о происшествии и пострадавшем уточняется.

Читайте также: два человека пострадали в массовом ДТП в Новороссийске.