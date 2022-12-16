При столкновении фургона и грузовика в Кропоткине пострадал человек
Происшествия
16.12.2022 16:41
ДТП произошло 16 декабря около 15:16 на перекрестке улиц Комсомольской и Коммунистической.
Судя по кадрам с места происшествия, грузовик снес фургон, который в результате столкновения влетел в столб ЛЭП. От удара его практически переломило пополам.
К месту аварии выехал пожарный автомобиль с бригадой в составе семи человек.
«По прибытии в результате разведки подтверждено дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Ford и грузового автомобиля Mercedes, есть пострадавший», — сообщает пресс-служба пожарной охраны Кавказского района в Telegram.
Информация о происшествии и пострадавшем уточняется.
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