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При столкновении фургона и грузовика в Кропоткине пострадал человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pri-stolknovenii-furgona-i-gruzovika-v-kropotkine-postradal-chelovek
Видео «Кубань 24»

ДТП произошло 16 декабря около 15:16 на перекрестке улиц Комсомольской и Коммунистической.

Судя по кадрам с места происшествия, грузовик снес фургон, который в результате столкновения влетел в столб ЛЭП. От удара его практически переломило пополам.

К месту аварии выехал пожарный автомобиль с бригадой в составе семи человек.

«По прибытии в результате разведки подтверждено дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Ford и грузового автомобиля Mercedes, есть пострадавший», — сообщает пресс-служба пожарной охраны Кавказского района в Telegram.

Информация о происшествии и пострадавшем уточняется.

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