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Два человека пострадали в массовом ДТП в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-postradali-v-massovom-dtp-v-novorossijske
Два человека пострадали в массовом ДТП в Новороссийске
Фото t.me/alekseioderov/

Авария произошла днем 15 декабря на Сухумском шоссе. На дороге столкнулись три легковых автомобиля, в том числе внедорожник «Нива».

Два автомобиля при ДТП получили серьезные механические повреждения. «Нива» опрокинулась на крышу. Очевидцы извлекли одного пострадавшего из автомобиля еще до приезда спасателей.

«Спасатели отключили АКБ и оказали помощь медикам СМП в транспортировке двух пострадавших в автомобили скорой помощи», — написал в Telegram начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Обстоятельства массовой аварии на Сухумском шоссе пока неизвестны. Информация уточняется.

Читайте также: водитель вылетел в кювет и сгорел заживо в автомобиле в Краснодарском крае. ДТП произошло 15 декабря около 12:00 в Тимашевском районе на 42 км автодороги Краснодар — Ейск.

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