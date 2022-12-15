Два человека пострадали в массовом ДТП в Новороссийске

Авария произошла днем 15 декабря на Сухумском шоссе. На дороге столкнулись три легковых автомобиля, в том числе внедорожник «Нива».

Два автомобиля при ДТП получили серьезные механические повреждения. «Нива» опрокинулась на крышу. Очевидцы извлекли одного пострадавшего из автомобиля еще до приезда спасателей.

«Спасатели отключили АКБ и оказали помощь медикам СМП в транспортировке двух пострадавших в автомобили скорой помощи», — написал в Telegram начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Обстоятельства массовой аварии на Сухумском шоссе пока неизвестны. Информация уточняется.

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