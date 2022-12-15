Два человека пострадали в массовом ДТП в Новороссийске
Происшествия
15.12.2022 17:56
Авария произошла днем 15 декабря на Сухумском шоссе. На дороге столкнулись три легковых автомобиля, в том числе внедорожник «Нива».
Два автомобиля при ДТП получили серьезные механические повреждения. «Нива» опрокинулась на крышу. Очевидцы извлекли одного пострадавшего из автомобиля еще до приезда спасателей.
«Спасатели отключили АКБ и оказали помощь медикам СМП в транспортировке двух пострадавших в автомобили скорой помощи», — написал в Telegram начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.
Обстоятельства массовой аварии на Сухумском шоссе пока неизвестны. Информация уточняется.
Читайте также: водитель вылетел в кювет и сгорел заживо в автомобиле в Краснодарском крае. ДТП произошло 15 декабря около 12:00 в Тимашевском районе на 42 км автодороги Краснодар — Ейск.
Популярные новости
- Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
- Цены на обучение в автошколах Краснодара с 1 января вырастут в среднем на 20%
- Брал взятки: бывшего первого замруководителя департамента строительства будут судить в Краснодарском крае
- Жители центра Геленджика остались без воды из-за запуска нового водовода на улице Кирова
- На Крымский мост до Нового года могут начать пускать пустые грузовики
- Друзья и родственники алиментщиков смогут гасить их долги