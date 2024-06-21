Упавший беспилотник повредил крышу частного дома в поселке Яблоновском в Адыгее

В ночь на 21 июня беспилотники предприняли попытку атаки в Тахтамукайском районе Адыгеи.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов сообщил, что прилеты БПЛА зафиксировали в ауле Козет, поселках Новом и Яблоновском.

«Из разрушений — поврежденная кровля частного дома в Яблоновском. Обязательно окажем семье помощь. Соответствующее поручение дано главе района. Пострадавших нет», — написал Кумпилов в Telegram.

На местах падения БПЛА работают оперативные службы.

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