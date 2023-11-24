Упавшие из-за налипшего снега деревья второй день убирают спасатели в Тихорецке

Из-за налипания мокрого снега и порывистого ветра в Тихорецке 23 ноября упало много деревья.

В результате были повреждены линии электропередачи, нарушилась работа тепло-, водо- и газоснабжения. Упавшие деревья перегородили дороги и частично разрушили жилые постройки.

Оперативные службы района всю ночь 24 ноября устраняли последствия непогоды. Спасатели Тихорецкого аварийно-спасательного отряда вторые сутки распиливают и убирают упавшие деревья. В первую очередь, от веток освобождают территории детских учреждений, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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