Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Упавшие из-за налипшего снега деревья повредили столб уличного освещения и линии электропередачи в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/upavshie-iz-za-nalipshego-snega-derevya-povredili-stolb-ulichnogo-osveshheniya-i-linii-elektroperedachi-v-sochi
Упавшие из-за налипшего снега деревья повредили столб уличного освещения и линии электропередачи в Сочи
Фото t.me/kubanspas

Два похожих инцидента произошли 19 февраля на улице Светлов в поселке Красная Поляна.

Из-за обильного снегопада на проезжую часть дороги, ведущей к жилым домам, упало дерево. Оно обрушило столб уличного освещения. На место прибыли спасатели Краснополянского аварийно-спасательного отряда. Они распилили дерево и расчистили проезжую часть.

В 13:30 похожее сообщение о падении дерева поступило из села Эсто-Садок. Там в переулке Грибном на провода ЛЭП рядом с жилым домом упало дерево. Оно повредило хозпостройку и придавило припаркованную машину. Спасатели с помощью бензопил и альпинистского снаряжения убрали с проводов дерево, а затем — ветки с автомобиля, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

Читайте также: в Сочи упавшие деревья повредили газопровод и ЛЭП.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
Уровень воды в реках Туапсинского района поднялся до опасных отметок
Уровень воды в реках Туапсинского района поднялся до опасных отметок
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Не смог вернуться по следам на снегу: приезжий из Якутии заблудился в лесу Сочи
  5. Мужчина получил 12 лет колонии за убийство двоих знакомых доской в Краснодаре
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях