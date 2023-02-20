Упавшие из-за налипшего снега деревья повредили столб уличного освещения и линии электропередачи в Сочи

Два похожих инцидента произошли 19 февраля на улице Светлов в поселке Красная Поляна.

Из-за обильного снегопада на проезжую часть дороги, ведущей к жилым домам, упало дерево. Оно обрушило столб уличного освещения. На место прибыли спасатели Краснополянского аварийно-спасательного отряда. Они распилили дерево и расчистили проезжую часть.

В 13:30 похожее сообщение о падении дерева поступило из села Эсто-Садок. Там в переулке Грибном на провода ЛЭП рядом с жилым домом упало дерево. Оно повредило хозпостройку и придавило припаркованную машину. Спасатели с помощью бензопил и альпинистского снаряжения убрали с проводов дерево, а затем — ветки с автомобиля, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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