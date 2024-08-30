Упавшие деревья и обвалы дороги: последствия ливня продолжают устранять в Сочи

Залповый ливень обрушился на город-курорт вечером 26 августа. Уровень воды в реке Хосте достигал опасных отметок.

Грузовые машины на базе отдыха «Чертовы ворота» утонули в иле, мощный грязевой поток снес их в кювет во время недавнего залпового дождя. В связи с этим объект не работает уже три дня. Сотрудники вычищают кубометры грязи с территории.

Кроме того, сель сошел на дорогу к совхозу «Приморский». Часть проезда обвалилась. Также здесь оголились провода.

На улице Самшитовой в Хостинском районе стихия повалила деревья на старом кладбище. Сейчас к могилам не пройти. Ветки рухнули и на мемориал воинской славы.

«Это место захоронения находится в границах Сочинского национального парка. Администрацией Хостинского внутригородского района после согласования с руководством ООПТ будут выполнены необходимые работы по расчистке», — сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Во время залпового ливня больше всего досталось Хосте. Здесь пострадала городская больница № 3. При этом в администрации медучреждения предупредили, что они не занимаются сбором денежных средств.

Весь ущерб больнице в данный момент подсчитывается. Финансирование ремонта осуществят из резервного фонда края, предусмотренного на ЧС.

Также в связи с непогодой некоторые сочинские пляжи были закрыты несколько дней.

«Мы 22 числа приехали, успели искупаться и позагорать, поэтому нам повезло. А тем, кто приехал, например, сегодня или вчера вечером, не очень комфортно. Речка грязная, пляж закрыли», — делится туристка из Ростова-на-Дону Татьяна Звягина.

К концу недели погода снова испортилась, пасмурно будет и в ближайшие выходные. В Сочи, Геленджике и Анапе прогнозируют дожди.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», залповый ливень в Сочи залил дорогое рентген-оборудование в больнице № 3.