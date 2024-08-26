Упавшего в трещину ледника на горе Фишт туриста эвакуировали в Сочи

Турист упал в трещину ледника на высоте 2,5 тыс. м при спуске с вершины горы Фишт в Адыгее.

Уточняется, что 50-летний мужчина упал в трещину Большого Фиштинского ледника и получил серьезные травмы рук и головы. Самостоятельно он передвигаться не мог.

Рядом в приюте «Фишт» находился врач Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России. Он добрался к пострадавшему и смог оказать первую помощь. Однако пешая эвакуация была опасна для жизни пострадавшего.

На помощь пришли спасатели МЧС России на ведомственном вертолете Ка-32. Воздушное судно зависло на высоте около 40 м над ледником, с помощью бортовой лебедки спасатели спустились к пострадавшему и на носилках подняли его в вертолет. После чего пострадавшего доставили в Сочи и передали врачам, сообщает пресс-служба МЧС России.

Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом локтевого сустава, травму ноги, ссадины и ушибы. Всего к спасению привлекли 13 спасателей и 2 единицы техники сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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