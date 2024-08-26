Туристка решила сократить путь через гору и застряла на склоне в Анапе

Инцидент произошел на склоне горы Солдатской в селе Сукко. Девушке потребовалась помощь спасателей.

Туристка отправилась на прогулку вдоль склона горы Солдатской и решила сократить путь, забравшись по крутому склону. Она преодолела порядка 250 м и поняла, что двигаться дальше не может. Спуститься самостоятельно ей тоже не удалось. Девушка вызвала спасателей.

Прибыв на место, сотрудники городской службы спасения с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали туристку в безопасное место, сообщает пресс-служба МБУ «Служба спасения» Анапы.

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