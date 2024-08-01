Упавшего в недостроенный колодец своенравного кота спасли в Новороссийске

Инцидент произошел 1 августа на улице Лесной в городе-герое.

В службу спасения позвонили местные жители и сообщили о том, что в недостроенный колодец упал кот и не может выбраться. Спасатели выехали место на помощь животному. При помощи приставной лестницы они спустились в колодец и достали кота.

«С котом все нормально, но он оказывал сопротивление при его спасении», — написал в своем Telegram-канале начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Читайте также: в Новороссийске спасатели достали из ливневки упавших туда 9 птенцов фазана.