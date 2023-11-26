Упавшее дерево заблокировало проезд транспорта в Сочи

Дерево упало в результате непогоды на улице Донской в районе дома № 86.

Сотрудники ГАИ и дорожные службы перекрыли две полосы движения для оперативной и безопасной работы по расчистке проезжей части, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ураганный ветер до 35 м/с ожидается 26 и 27 ноября на Черноморском побережье. Жителям и гостям региона рекомендовали внимательно следить за усилениями ветра и соблюдать необходимые меры безопасности: при нахождении на улице держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линии электропередачи.