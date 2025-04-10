Упавшее дерево на несколько часов заблокировало женщину в автомобиле в Сочи

ЧП произошло на пересечении улиц Островского и Карла Либкнехта вечером 9 апреля.

Выбраться из машины самостоятельно женщина-водитель не могла, поэтому на место вызвали сотрудников МЧС.

«Спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда № 1, МКУ «Служба спасения города Сочи» незамедлительно прибыли к месту происшествия. При помощи бензопил они приступили к распиливанию стволов и веток дерева. Неравнодушные граждане, оказавшиеся рядом, помогали убирать части дерева с дороги», — сообщили в Telegram-канале МКУ «Служба спасения города Сочи».

На снятых и опубликованных в соцсетях очевидцами кадрах видно, что автомобиль сильно пострадал, однако известно, что с женщиной все порядке.

Также известно, что несколько часов из-за ЧП на месте падения дерева была пробка, и другим водителям приходилось объезжать его. Сейчас участок свободен, дерево оттуда убрали, и затруднений в движении нет.

Читайте также: массовая авария с участием КамАЗа произошла 8 апреля на 112-м километре трассы Краснодар — Ейск в Каневском районе.

По предварительным данным, водитель КамАЗа не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «Газель» и столкнулся с ним. От удара последний продолжила движение и врезалась в легковой автомобиль Kia Rio, который, в свою очередь, столкнулся еще с одной попутной «Газелью». В результате ДТП все четыре автомобиля получили механические повреждения, среди людей пострадавших нет.

Подпишись, здесь всегда интересно.