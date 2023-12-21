Упаковки с туалетной бумагой обрушились на покупателей в гипемаркете Краснодара

Инцидент произошел вечером 20 декабря в магазине «Лента» на Западном обходе.

В соцсетях появились записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как на двух посетителей в гипермаркете неожиданно обрушились десятки упаковок с туалетной бумагой с высоты около 10 метров.

По предварительной информации, в результате инцидента покупатели не пострадали, благодаря специфике товара. Однако люди попросили проверить гипермаркет на соблюдение техники безопасности при складировании продукции в торговых залах.

«Полиция города инициировала проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося. По результатам проверки примут законное процессуальное решение», — рассказал начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Он уточнил, что после падения туалетной бумаги на посетителей в «Ленте» обращений в правоохранительные органы не поступало.

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