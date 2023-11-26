Дерево упало на мужчину в лесу под Новороссийском

Происшествие произошло вечером 26 ноября в районе Неберджаевского водохранилища.

На мужчину упало дерево, его нужно было срочно эвакуировать. Спасатели дошли до места, оказали пострадавшему доврачебную помощь, уложили его на носилки и более километра несли его по пересеченной местности, в том числе через реки. Мужчину передали врачам скорой помощи.

«Спасибо большое всем, кто помогал. Прежде чем гулять по лесу, подумайте, нужно ли это вам!» — написал глава муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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