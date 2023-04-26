Университету «Сириус» в Сочи передали отель «Имеретинский»

Отель передали в госсобственность еще в сентябре 2022 года. В конце января 2023 года комплекс перестал принимать гостей.

Глава администрации ФТ «Сириус» подписал распоряжение о передаче отеля «Имеретинский» научно-технологическому университету «Сириус». В отеле администрация института планирует размещать сотрудников вуза, которые получают служебное жилье на время работы.

С 26 апреля на территории комплекса планируют установить пропускной режим, поэтому жители комплекса должны предоставить документы основания нахождения в отеле и договоры об аренде. Собственников апартаментов новые правила не касаются, сообщает информагентство «ТурДом».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 1 февраля в отеле «Имеретинский» перестали принимать брони. Гостиничный комплекс находится на Морском бульваре около набережной. Он рассчитан на 7 тыс. человек.