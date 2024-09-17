Уникальный смерч и радуга попали на одно фото у берегов Новороссийска

Житель Новороссийска вечером 17 сентября в районе Кабардинки заснял уникальное природное явление: смерч над морем и радугу.

Фотограф отметил, что его удивило и немного напугало такое погодное явление.

«Захватывающее и немного пугающее развитие грозового фронта сегодня происходило с 17:00 между Новороссийском и Кабардинкой. Отдельно выделю одновременно и радугу, и смерч. Такое увидел впервые», — написал фотограф в своем Telegram-канале.

По словам пользователей в соцсетях, такое погодное явление заснять — это большая редкость.

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