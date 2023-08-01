Уникальный питомник субтропических растений и пальмовых культур создадут в Сочи

Власти города-курорта обсудили вопросы выращивания местного посадочного материала с руководителями МУСХП «Россия» и МКУ Сочи «Центр озеленения».

«По результатам совещания было принято решение о возможности размещения питомника на территории земельных участков МУСХП «Россия» для выращивания субтропических растений и пальмовых культур, а также различных видов цветов, адаптированных к высадке на территории курорта», — говорится в сообщении МЦУ Сочи.

Новый питомник позволит обеспечить город посадочным материалом, чтобы в итоге отказаться от покупки растений сторонних поставщиков. Также это поможет предотвратить распространение вредителей декоративных растений, которые попадают в город вместе с посадочным материалом.

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