Уникальные ночные дрифт-соревнования пройдут в пригороде Краснодара

В единственной ночной дрифтовой гонке в РФ ожидается парад пилотов и заезды по олимпийской системе.

Мероприятие запланировано на 23 и 24 августа, оно пройдет в станице Пластуновской в «Усадьбе Фамилия». В заездах примут более 50 человек — из Краснодарского края, Крыма, Ростовской и Воронежской областей, а также центральной России.

Сообщается, что 23 августа пройдут тренировки на треке и торжественное открытие ночной программы и заездов. Квалификация запланирована на утро 24 августа. После этого запланированы парад пилотов и заезды по олимпийской системе на выбывание ТОП-32 и ТОП-16.

«Чтобы избежать самой сильной жары, все основные мероприятия пройдут вечером и ночью. Мы ожидаем серьезной борьбы на треке, ведь здесь соберутся полсотни самых быстрых и техничных дрифтеров юга России», — цитирует «Кубань Информ» руководителя фестиваля «Дрифт-Юг Matsuri» Романа Бражникова.

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