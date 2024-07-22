Чемпионат среди гонщиков-экстремалов провели в Краснодарском крае

В Успенском районе двое суток выясняли, кто лучший в джип-спринте. Состязания проходили в условиях полного бездорожья. Дойти до финиша смогли только менее половины участников.

«На чемпионате Краснодарского края по джип-спринту участвуют более 50 экипажей из кавказских республик, Краснодарского края, Ставрополья», ― сообщает специальный корреспондент Юлия Чернышева.

У автомобиля из Усть-Лабинска это первый и последний заезд на сегодня. В первом же заезде машина перевернулась. Штурман пожаловался на боль в плече. Команда объявила, что сходит с дистанции.

«Согнули тягу рулевую и не справились с управлением», ― делится участник чемпионата Краснодарского края по джип-спринту Сергей Леонов.

На втором из семи этапов гонки нужно отъездить десять кругов.

«Еще присутствует пенализация. Если сбил ленту, колышек ― тебе плюсом дают две минуты. На предыдущих этапах у нас было так, что мы шли на первом месте, сбили три ленты, а получилось третье место», ― рассказывает организатор чемпионата Краснодарского края по джип-спринту Алексей Буквич.

Добиться хорошего результата гонщикам, по их мнению, помогают традиционные ритуалы.

«Очень помогает не бриться. Уже проверено», ― говорит участник чемпионата Краснодарского края по джип-спринту из станицы Павловской Антон Руденко.

На соревновании представлены категории «Стандарт», «Туризм», «Спорт», «Экстрим». В каждой свои участники и требования к машине. Чем сложнее гонка, тем больше модификаций под капотом в традиционных машинах.

«Если машина выживет, будем участвовать завтра в «Туризме». Мотор только перебрали. Последняя гонка была в Тахтамукае. Там взяли первое-второе место», ― делится участник гонки из Краснодара Валерий Кравцов.

Чемпионат Краснодарского края по джип-спринту в Успенском районе проходил два дня подряд. Он стал самым массовым и зрелищным за последние три года.

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